Mirtha cuestionó a Flor Peña y su relación poliamor

“¿Qué opinan de los dichos de Florencia Peña? Yo nunca escuché hablar de esto… ¿No hay celos en la pareja? Tiene que haber celos… Cómo podés permitir que tu ser querido, que tu amor, tenga relaciones sexuales con otra persona”, disparó la conductora.

“Ay, Mirtha… Lo dijo así, muy fuerte”, dijo Eva de Dominici, mientras se reía y se tapaba la cara con las manos. “Sin anestesia”, agregó la diva.

“Yo no lo comprendo. En lo cotidiano no sé, mi esposa me dice ‘¿te quedás hoy con los chicos?’ y yo le contesto ‘no, hoy salgo con el paseador de perros’. Yo no lo entiendo, soy muy cerrado para eso”, sumó Diego Pérez, quien también asistió a la mesa.

“La está pasando mal”

En medio de las opiniones de sus invitados, Mirtha lanzó: “Yo creo que no la está pasando bien Flor. Yo ayer decía que si tenés hijos varones tarde o temprano te pasan factura y Diego Ramos, que es amigo de ella, me contestó que sus hijos lo iban a entender porque son muy liberales”..