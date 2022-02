Mirtha deschavó a Flor Peña y la puso algo incómoda

"¿Te vas a otro canal vos?" , lanzó la histórica conductora mientras realizaban una llamada teléfonica con motivo de su cumpleaños número 95 y la actriz le respondió entre risas: "¡Ay Mirtha! No puede con su genio". "Me encanta esta faceta donde se da vuelta y la conductora pasa a ser Mirtha Legrand", comentó Nancy Pazos y La Chiqui aseguró estar muy bien informada: "Yo tengo información de todo, yo sé todo".

Peña, quien el 10 de marzo ya no estará más en el ciclo, algo incómoda explicó: "Mirá Mirtha no puedo decir nada, voy a decir lo que dijiste vos recién, no puedo decir nada, estoy en tratativas".