Mirtha desmintió beneficios para vacunarse contra el COVID

Enojada al enterarse de esa versión, la abuela de Juana Viale (la reemplazó en la conducción del Almorzando y La noche de Mirtha) salió a hacer un descargo: “No es cierto. En absoluto. No sé de dónde salió esa información. Esperé pacientemente a que vacunaran a los mayores de 80. Espero que me avisen dónde y cuándo”. Y agregó: “Ojalá fuera en mi domicilio, como debiera ser a los mayores de 80 años. Pero si no es posible, iré a donde me indiquen. No quiero ningún privilegio. Y tampoco me lo ofrecieron. No sé de dónde salió esta versión”.