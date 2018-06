El programa de La Chiqui es noticia en todo el planeta: ningún show se sostuvo tanto tiempo al aire con un solo conductor. “Almorzando con las estrellas” era el nombre original del programa que debutó, con la estrella de la pantalla grande al frente, un 3 de junio de 1968:

“No dormí casi en toda la noche, a las seis y media estaba despierta. Esto es único en el mundo, me parece un sueño”, lanzó la conductora al iniciar su clásico almuerzo y para luego recordar los inicios del programa: “Cuántas emociones Dios mío, gracias al cielo y a Dios que me permitió vivir esta vida maravillosa. Era un día como el de hoy, me acuerdo como si fuera hoy, se llamaba 'Almorzando con las estrellas'".

Momento después, la emoción invadió a la diva de los almuerzos, cuando la producción emitió un videoclip en el que hacían un repaso de los momentos más importantes de la carrera de la anfritiona.

Por último, la Chiqui anunció que el gran festejo tendrá lugar el 4 de agosto, con muchas sorpresas.

“A mí no me jubila nadie”

En la previa a los festejos, Mirtha brindó una entrevista a La Nación en la que hizo referencia a la polémica que se generó por haberse quedado afuera de los Martín Fierro y anunció filosa: “A mi no me jubila nadie”.

Todo comenzó cuando Luis Ventura, presidente de APTRA, anunció que la Chiqui no era parte de las posibles nominada en la terna a la mejor conductora porque el año pasado la homenajearon con el Martín Fierro de Brillantes. A partir de eso, Mirtha se cruzó feo contra el periodista de espectáculo. Entre los idas y vueltas, muchos chimenteros comentaron que de esta forma, a la anfitriona la estaban “jubilando” de los Martín Fierro, algo que realmente la molestó.

“Creo que Luis Ventura no lo explicó bien y muchos miembros de Aptra no sabían que yo estaba fuera de concurso. Lo que me molestó es que se dijera: "La jubilaron a Mirtha". Eso es despectivo, muy feo. A mí no me jubila nadie. Hay palabras que hieren, y hacen daño sobre todo en el tono con el que se dicen. "Es mayor, es vieja", eso no se dice. Soy una señora grande, no soy vieja. A mí no me resbala, me hace daño. Merezco respeto”, explicó la conductora.

