Mirtha Legrand confesó por qué Jorge Rial se enojó con ella

Cuando terminó de presentar a todos, luego del brindis de rigor, la Chiqui miró a los ojos a la conductora de Intrusos y le dijo "te quiero felicitar, no s si te interesa mi opinión". Como no podía ser de otra manera, Florencia le contestó que "me interesa muchísimo" y entonces Mirtha replicó: "Hacés muy bien tu programa, es muy difícil de hacer Intrusos".