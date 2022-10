La ex de Luis Ventura le contestó con todo a Jorge Rial: "Mirá si..."

En un vivo de Instagram, Jorge se despachó con la ex pareja de su ex amigo y la acusó de usarlo para poder seguir en la televisión.

“Me cuentan que ella todo el tiempo me está pegando, pero está bien, si le sirve para tener laburo a mí no me parece mal, si es panelista gracias a eso ¡Está bien! ¡Pero hace veinte años que no la veo, así que no sé mucho de qué puede hablar! Hay mucha gente que está sentada en la tele gracias a hablar de mí, y yo eso lo valoro. Yo nunca estuve sentado por hablar de nadie”, explicó Rial.

Desde el Run Run del Espectáculo, programa que tiene a Estela como panelista, vieron el video de Jorge en vivo y le permitieron responderle: “¿Por dónde empiezo? ¡Abuelito dime tu! Yo le quiero decir que yo empecé a trabajar en la televisión antes de que él se sentara como panelista de Lucho Avilés. Y esto lo digo porque el venía a veces a presenciar las grabaciones de ‘Si lo sabe Cante’, donde estaba yo”.

“Segundo, él dice que estoy sentada acá porque hablo de él. Yo hablo de él cuando la noticia lo amerita. Porque si él se casa, se divorcia, tiene problemas, salen a hablar mal o bien… uno que está acá, como él lo hizo toda la vida, comenta y habla sobre el tema que se está tratando”, agregó Estela.

Lejos de achicarse, la ex de Luis Ventura aseguró que la situación era al revés, e incluso ella era la que estaba antes que él en la televisión.

“No es que yo vengo acá a hablar nada más que del ‘abuelito dime tú’ ¡Nada más alejado de la realidad! ¡Yo trabajé antes que él! ¡A mí acá me llamaron por otra cosa! Jorgito estás totalmente equivocado y si yo pertenezco a vos ¡pagame, porque tenés mucha plata! Si yo me dedico a hablar de vos, pagame, porque te estás colgando de todo ¡Te colgaste de una foto con Ventura!”, agregó.

“Te molesta que hable porque lo hago con la verdad. Leo las notas, voy a lo qué pasó, muestro las tapas de revistas. Vos hablaste de tus romances ¡Vos lloraste en la tapa de una revista, para ser tapa, cuando te peleaste con la niña Loly!”, sumó Estelita Muñoz.

“Yo tengo archivo, pero ¿te vas a colgar de mis lolas a esta altura de la vida? ¿Con los seguidores que vos tenés? Yo hablo de lo que viví y no te falté nunca el respeto ¡Mirá si yo contara tantas cosas…pero tengo un cierre! Y es que yo sólo cuento lo que puedo probar, porque, aunque haya presenciada y oído cosas no las puedo probar”, cerró la panelista.