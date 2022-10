La escandalosa visita de Ana Rosenfeld al programa de Mirtha Legrand

Ana Rosenfeld en el programa de Mirtha Legrand.png

Luego de la aclaración a la gente, siguió relatando lo sucedido: “Bueno, Anita no tenía equipo y la verdad empezó la maquillar una chica que es como una pasante porque están acostumbrado en lo de Mirtha que ya llegas listo como Flor o llevas tu equipo como hice yo”.

Hasta que llegó al foco que desencadenó en los problemas: “Esta chica Anto la empezó a maquillar. Es una chica joven, nueva. Bueno, a ella no le gustó que el ojito, que la carita, que no. Y empezó con el ‘chiquita no sabes hacer nada’, ‘chiquita no sabes maquillar’. Y estaba despeinada porque no había peluquero”.

“Anto a todo esto mudita, aguanta la situación. Le insistía que la ojera si porque parece que tiene muy oscuro debajo de los ojos y no le cubría. La chica aguantaba. A todo esto, Anto hizo a Lanata, al Puma y a todos los que fueron sin ningún problema”, explicó sobre el accionar de la maquilladora que no quiso meterse en problemas y se bancó la situación.

Pero hubo algo más que molestó a Yanina Latorre de Ana Rosenfeld y no dudó a la hora de hacerlo saber. “A todo esto, criticó a LAM. Dijo que este programa la usaba para colgarse de ella".

Y concluyó con la polémica historia; "Anto aguantó hasta que ella le dice que está despeinada y Anto le responde ‘yo ya no peino’. Y Rosenfeld en un tono le dijo ‘pero me vas a peinar’. Pero fue y le uso el equipo a Vicky Xipolitakis”.