Por qué L-Gante no quiere volver nunca más a la mesa de Mirtha Legrand

En la tercera emisión de La noche de Mirtha sucedieron dos cosas llamativas. La primera es que contó entre sus comensales a L-Gante , una de las palabras más buscadas desde que surgieron los rumores de una incipiente relación con Wanda Nara y también por las disputas que tiene con Tamara Báez, su ex pareja, que no le permite ver a su hija Jamaica.

La segunda cosa que llamó la atención de la visita del cantante al programa de Mirtha Legrand es que no querría volver a sentarse nunca más en la "mesaza" , ya que se sintió muy incómodo por un comentario de la conductora. El creador la cumbia 420 no tuvo inconvenientes en hacérselo saber de manera muy educada, pero también muy tajante.

L-Gante enojado con Mirtha Legrand.mp4 L-Gante se enojó con Mirtha Legrand por un comentario de la conductora.

Como si estuviera esperando la oportunidad, L-Gante disparó: “Me cayó mal desde el principio usted, porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije, y me dijo ‘pobrecita’. Antes me caía mejor”, dirigiéndose a Mirtha. Sorprendida por una respuesta que no esperaba, ella replicó entre sonrisas “lo dije con cariño, es un nombre extraño”.

Enseguida los demás invitados trataron de alivianar la tensión, contando historias de nombres familiares, pero el cantante retomó el tema al decir "esos chistes no me gustan". Mirtha dijo, entonces, "¡mirá cómo se quedó con eso"!". Gracias a la intervención de Marina Calabró y Ceferino Reato que siguieron relatando sus anécdotas, el tema se diluyó, la cena siguió por los carriles normales y L-Gante brindó un show para cerrar el programa.

A la Chiqui no le pasó desapercibida la molestia de su invitado y tal vez, para evitar que su decisión de no volver a la mesa sea definitiva, le dedicó una historia de Instagram donde elogia su performance. "Me encantó tu show @Lgante_keloke. Un placer tenerte en esta #Mesaza", escribió sobre una imagen del cantante en plena actuación.

L-Gante con Mirtha legrand.jpg El cantante junto a Mirtha y sus otros invitados: Roberto García Moritán, Luciana Salazar, Marina Calabró y Ceferino Reato.