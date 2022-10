La fuerte denuncia de Tamara Báez contra L-Gante por su hija

“Estos hechos ya no se van a producir más. Vemos mal que la nena no tenga un día, un horario o un lugar acorde donde la nena ve al papá”, inició su exposición Merlo en el programa Nosotros a la Mañana. Luego continuó: “Recordemos que son dos personas muy jóvenes. Es importante que la cuestión sea más ordenada. Que existan horarios para que la nena disfrute de la mejor manera posible a su mamá y a su papá-

Anteriormente, en el programa A la Tarde dijo, "como es el ídolo, todo lo que hace está bien. Fuma y está bien. Hace y está bien. Me parece que no está bien. Hay una menor y hay que tomar medidas, precauciones. Nunca se le ha negado esa menor, pero hay que tomar precauciones. No puede ser que él se lleve a una menor y que la menor vuelva con olor a marihuana".