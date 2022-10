El difícil momento de Tamara Báez, la ex de L-Gante, por un drama personal

Tamara Báez , la ex de L-Gante , está pasando por un duro y económico tras la ruptura con el cantante y creador de la cumbia 420. Hace poco, su abogado reveló cuanto recibe ella mensualmente por la manutención de su hija Jamaica.

Juan Pablo Merlo es el abogado de Tamara Baez y señaló: "si hacemos la división de bienes, el señor Valenzuela no tiene nada y ella quedaría en una situación que no corresponde por ser quien la acompañó. Ella está muy preocupada porque en tres meses se le vence el alquiler de la casa en la que están y tiene que ir a vivir con la mamá".

Recordemos que justamente fue Merlo quien unos días atrás contó en un programa de El Trece que el creador de RKT le pasa $50.000 mensuales a su expareja para los cuidados de su hija. A lo que rápidamente el defensor de Elian Valenzuela salió a desmentir y afirmar que hace menos de un mes le dio $300.000.

Además, el letrado aseguró que el cantante tiene control sobre quién entra al barrio privado en el que vive su exmujer con su hija: "hay una persona que se llama Luis que está encargada de quien entra y quien no, y ella no puede pedir que le den ese derecho porque ella no alquiló y él dio esa orden".

Así se agrega otra página más a esta historia entre L-Gante y Tamara Baez. ¿Cómo continuará esta novela?