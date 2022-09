Tamara Báez filtró el audio amenazante que le envío L-Gante

La relación de Tamara Báez y L-Gante suele estar plagada de escándalos, que van desde denuncias de infidelidades, indirectas en redes sociales y hasta rumores de separación. Lo cierto es que, al parecer, esta vez sí sería real que el cantante y referente de la cumbia 420, y la madre de Jamaica ya no están más juntos. Sin embargo, eso no quita que ambos se sigan tirando palos por las redes.

Es que si en algo es conocida Tamara Báez es por su poco filtro a la hora de escribir en las redes sociales, donde no ha tenido problema de criticar a las supuestas amantes del padre de su hija, o bien hasta la propia Wanda Nara, en un vivo de Instagram . Por lo que cada vez que sube una nueva historia, todo el mundo se prepara para un nuevo escándalo.

De esta forma, cuando una de sus seguidoras la felicitó por soportar a tanta “gente farandulera”, la mediática estalló contra su ex pareja y las mujeres que supuestamente lo rodean.

"Algunos por farandulear hacen cualquier cosa", aseguró Támara Báez antes de agregar: "Y se olvidan de lo importante, del respeto. De lo principal, la familia".

Bajo esa línea, en donde claramente se refería al propio L-Gante, la joven compartió un chat de WhastApp que tuvo en las últimas semanas con el cantante, donde al parecer este se habría enojado porque ella había salido con otro hombre, a pesar de estar separados.

“Por qué si estamos separados, hace una semana cuando me quise ver con un chico. Por ahí va mi enojo en el comentario del vivo. Y también porque ella lo busca desde que estábamos juntos. Entonces si lo vas a entretener, entretenelo bien y que a mí no me haga pasar por estas cosas”, escribió la mediática junto a la captura del chat.

Allí lo primero que se puede ver es un reproche de parte de Tamara contra el cantante: "A vos te va a llegar lo que es perderlo todo por fallarle a lo único que tenías".

L-Gante, le insistió saber con quién había salido y le preguntó: “¿A quién invitaste?”. La mediática lejos de quedarse callada le reprochó sus últimas apariciones con Wanda Nara. "Yo recién arranco ¿Y Wanda? Vos con lo tuyo y yo con lo mío. Es fácil", le replicó.

Más enojado aún, el cantante aseguró que estaba afuera de su casa junto a un amigo y le envió un audio con tono amenazante: "Tengan cuidado. Tengan cuidado que pueden ser pollo (sic)".