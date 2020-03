Mirtha Legrand confesó que llora por sus hermanos

“Fue un año muy duro. La gente cree que yo me sobrepongo fácilmente, pero lloro mucho sola. Yo mojo la almohada con mis lágrimas. Es cursi la frase, pero es verdad. Pienso mucho en José, él me llamaba todas las mañanas y lo extraño tanto... Me da pena no tenerlo, éramos muy unidos los tres hermanos”, declaró Mirtha en diálogo con la revista Hola!, expresando la gran consternación que padece por semejante pérdida.