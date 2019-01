Pero después, vía Twitter, Bal volvió a la carga y se plantó: "Dicen que para el amor no hay edad señora... Me siento más que halagado. De los piropos más lindos que me han dicho. La numero uno de todos los tiempos. Te quiero, te admiro, te respeto @mirthalegrand".

Embed Dicen que para el amor no hay edad señora... ♥️ Me siento más que halagado. De los piropos más lindos que me han dicho. La numero uno de todos los tiempos. Te quiero, te admiro, te respeto @mirthalegrand https://t.co/Axc0OxH4GJ — Federico Bal (@balfederico) 20 de enero de 2019

LEÉ MÁS

Noelia Marzol: "Marley y yo somos igual de torpes y nos reímos juntos"

Salió a la luz una canción inédita de Gustavo Cerati