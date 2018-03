Verónica Lozano, junto con su panel integrado por Mauro Szeta, Lizy Tagliani, Connie Ansaldi, Nicole Neumann, Paola Juárez, Juan Cruz Sanz y Mariela Fernández, tenía preparado un programa cargado de actualidad (con varias noticias policiales), el testimonio de Emilia Claudeville, una de las mujeres que denunciaron públicamente a Roberto Pettinato por acoso sexual, y la visita de Luciano Castro, el protagonista de la nueva ficción del canal de las pelotas, 100 días para enamorarse. A esto le sumaron la desmentida de Nicole Neumann de su supuesto noviazgo con Gastón Rosetto, ex novio de su amiga Sofía Zámolo. Sin embargo, nada alcanzó para doblegar al mano a mano de Mariana Fabbiani con la señora de los almuerzos, y mientras Vero y compañía promediaban los 6 puntos de rating, en El Trece conseguían picos de hasta 9,8 puntos, según los datos publicado por Todo Rating.

Es que la Chiqui no suele asistir a otros programas que no sean los de ella. Como antecedente estaba la visita que hizo a Este es el show en el 2014, en el que Paula Chaves y José María Listorti recrearon su legendaria mesa.

Aprovechando la jugosa historia de la invitada, Fabbiani tocó diferentes temas, a los que la diva les hizo frente sin ningún temor. De esta forma habló de su vida persona, de su carrera y contó alguna que otra anécdota interesante.

2014: Fue la última vez que la diva de los almuerzos visitó un programa ajeno al suyo.

9,8 puntos Fue el pico máximo que alcanzó el ciclo de El Trece

La entrevista a Mirtha Legrand le sirvió a El diario de Mariana para ser lo más visto de la franja. Por detrás quedó Cortá por Lozano, promediando los 6 puntos, y luego Intrusos, con 5 puntos.

Las lágrimas de Mirtha

El momento más emotivo de la entrevista a cargo de Mariana Fabbiani fue cuando Mirtha recordó a su hijo Daniel Tinayre, quien falleció en 1999.

“Perder un hijo es una cosa terrible, de la que uno no se repone jamás”, lanzó la conductora entre lágrimas y agregó: “Era la persona más bondadosa que conocí en mi vida... No se olvida. La sonrisa, la risa de Dani no la olvidaré jamás. A veces, voy en el auto por la calle y veo a alguien que se le parece y lo sigo con la mirada, porque esa persona se parece a mi hijo”.

A raíz de ese recuerdo, Mirtha se cuestionó no haber estado con sus hijos cuando eran pequeños y declaró: “Si yo volviera a vivir, haría otra vida en ese sentido. No trabajaría tanto. Cuando los chicos eran chicos, no hacía televisión, pero las filmaciones eran terribles. Salíamos a las 9 de la mañana y volvíamos a las 10 de la noche a casa. Cuando volvía, me ocupaba de bañar a los chicos, pero durante el día no los veía, no estaba con ellos. Y los chicos quieren estar con los padres”.