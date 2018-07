Mirtha y la apasionada noche de hotel de Wanda y Maradona que no la dejó dormir

"Me acuerdo que se dijo que salió con él en algún momento. Yo estaba haciendo los almuerzos en Mar del Plata, en el Costa Galana, y cuando estaba por salir al aire se me acerca ella. '¿Por qué no me invitás a tu programa?', me dijo, y yo le respondí. '¿Vos sos la que sale con Maradona? Anoche no me dejaron dormir'", disparó en la conductora de La Noche de Mirtha.

"Yo estaba en la suite presidencial y al lado ellos, no se podía dormir del ruido. Corrían muebles, no sé qué hacían", recordó la Chiqui. "Este cuento es verdad y pasó hace años. Fui testigo auditiva del encuentro", aseguró.

La fecha del relato de Mirtha coincide con el salto a la fama de mediática, quien se dio a conocer luego que fuera fotografiada en la casa del Diez mientras vestía un calzoncillo del futbolista.

De hecho, tras el episodio Wanda habló con Intrusos y señaló: "Terminamos la cena y fuimos a tomar algo. Después Diego tenía que ir a tomar unas cosas al hotel, yo lo acompañé, pero nada más. Después inventaron que Mirtha decía que había ruidos... "

