Mirtha y un faltazo con reto incluido

Puso los puntos

El ex intruso aseguró que Mirtha lo atendió con “mucha dulzura”, pero lo terminó retando sobre las declaraciones que había hecho cuando fue internada. Ventura había manifestado que la mayor preocupación era que Mirtha estaba despidiendo materia fecal por la boca. “Al cierre de la charla me retó y me dijo: ‘Le quiero aclarar algo porque sé que usted habló de mi salud. No fueron muy precisas sus declaraciones’”, contó el periodista. Y agregó: “Le dije que lo más importante es que estaba mejor de salud y que una vez más me ratificaba que para mí era Highlander. Yo amo a Mirtha. Pero soy periodista y ella también. ¿Vos te creés que teniendo información de la salud de una primera figura no lo va a decir en su programa?”.