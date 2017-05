En su cuarta temporada de competencia celebró su primer título: en Buenos Aires 2007, ganando la final contra el italiano Alessio Di Mauro. Luego siguieron Portschach 2007 (vs. Gael Monfils), Kitzbuhel 2007 (vs. Potito Starace), Viña del Mar 2012 (vs. Carlos Berlocq), Houston 2012 (vs. John Isner), Hamburgo 2012 (vs. Tommy Haas), Kuala Lumpur 2012 (vs. Julien Benneteau), Dusseldorf 2013 (vs. Jarkko Nieminen) y Houston 2016 (vs. Jack Sock).

Mónaco, además, es el quinto argentino con más triunfos en el circuito (342), sólo superado por Guillermo Vilas, David Nalbandian, José Luis Clerc y Juan Martín del Potro, el único que sigue en actividad.

Pico fue parte del equipo campeón de la Copa Davis en 2016 por jugar los cuartos de final ante Italia.