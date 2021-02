Monona contó que Diego tomaba alcohol cuando quería y dio detalles del día que echaron a Charly

" En la casa no había alcohol pero si Diego pedía, alguien iba y se lo conseguía. A veces pasaba que traían y le regalaban y tomaba vino. Otras veces Diego decía 'quiero cerveza, quiero cerveza' y había que ir a comprar. No se le decía que no", dijo Monona en su declaración, según confiaron fuentes judiciales a NA. "Esta situación se dio desde el principio de la estadía, después al final no tomaba", aclaró la cocinera ante la Justicia.

La cocinera además detalló que, en las casas de Bella Vista y Brandsen, quienes rodeaban a Diego eran su sobrino Jhonatan, un personal de seguridad y "Charly", familiar de Rocío Oliva, expareja de Maradona.

“Yo no vi marihuana en la casa de Brandsen pero alguna vez sentí que ´Charly´ fumaba por el olor, pero no estoy segura, lo supongo. En alguna de las veces que salía al patio a fumar me pareció que podía ser eso”, dijo al ser consultada sobre si Maradona consumía drogas. "Nunca lo vi, no me consta. Sabía que había rumores que Charly fumaba faso (marihuana) y esas cosas", expresó ante la insistencia de los fiscales. “Yo le dije a Taffa y a Maxi”, aclaró en referencia a Nicolás Taffarel, el kinesiólogo de Maradona investigado por ejercer sin matrícula, y a Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla y mano derecha de Diego.

"A Charly lo echaron, creo que se enteraron que estaba prófugo, tenía problemas con la justicia y se peleó con Verónica (Ojeda). Ese día estaba en la cocina. Charly se estaba por ir y creo que se quiso llevar algo, Verónica lo hizo llamar le revisaron el bolso y se fue. No fue nunca mas", dijo.

Según reconstruyó, ella ingresó a trabajar cuando Maradona vivía en la localidad bonaerense de Bella Vista por pedido de Vanesa Morla, y desde entonces siguió al campeón del mundo en México 1986 a su vivienda de Brandsen, y luego a Tigre, donde falleció el 25 de noviembre.

Por último, describió en detalle cómo fue el día en que Maradona cumplió 60 años, el 30 de octubre, casi un mes antes de su muerte y donde se lo vio desmejorado en un partido de Gimnasia y Esgrima La Plata, el último club que dirigió.

"Sí, estuve, también estuvieron Jana, el de seguridad y creo que nadie más. Diego quiso brindar y tomamos un champagne. Esperamos que se hagan las doce de la noche, brindé y me fui a dormir", recordó y añadió que al día siguiente "Diego estaba bajoneado, en el sillón y no disfrutó el cumpleaños".

"Los remedios se lo daban la enfermera, el enfermero o, en caso de no querer, se lo daban los médicos. Tenía la medicación en un tupper, lejos del alcance de Diego, escondida de él, pero en todo el tiempo que trabajé con Maradona, nunca vi que tuviera intención de robarse la medicación", manifestó Monona.