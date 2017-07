Mora Godoy hace un alto en su gira por la salsa de a tres

“Este año estuve dos veces en China, Nueva York, Miami, Alemania, Inglaterra, Colombia, Costa Rica y prácticamente no estuve en Buenos Aires. Me pareció una buenísima idea la de participar en la salsa de a tres con Nancy porque no solamente es una vuelta a la pista de Showmatch, que hace años que no estoy, sino que es una vuelta a la Argentina. Así que hice un alto en mi tour mundial y después de la salsa continúo”, señaló Godoy. “Estoy muy feliz de estar y que hayan coincidido los días”, añadió.

El ritmo ya tiene polémica

La salsa de tres ya está generando cruces entre los participantes. A la controversia que generaron Moria Casán y Pampita por dejar el plantel de jurado para lanzarse a la pista se agrega ahora el descontento que causó entre las bailarinas que una de ellas, Belén Pouchán, se uniera al Polaco y Solange Báez. La alta exposición de la contorsionista, que se ganó un lugar frente a las cámaras mostrando sus destrezas físicas y confesando un affaire con Fede Bal, comenzó a molestar a sus compañeras. Al parecer, algunas dejaron de dirigirle la palabra.