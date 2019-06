"Mora Godoy no tiene ni previa"

“Tu mamá había dicho como que ustedes dos conocían a esa mujer que habría estado con tu papá”, le repreguntó el movilero. “No estoy todo el día mirando a ver qué sacan, pero la verdad es que no me interesa hablar de mis papás”, dijo la mediática. El notero insistió y le hizo recordar que Mora Godoy había revelado que el Pájaro le había dicho que estaba soltero.

Incómoda por el tema, Charlotte no aguantó y mató a la bailarina: “No están separados, están juntos. Yo no soy mi papá y no es mi problema. No quiero hablar de Mora Godoy, que es un embole, o sea, no tiene previa, se quiere colgar de mí”. “Hay cosas que tampoco da, es un programa de baile, no para contar quién va a cenar con quién, ni pelotudeces de esas”, cerró la rubia.

Feroz: “Es un programa de baile, no para contar quién va a cenar con quién, ni pelotudec** de esas”.

cannigia libre

Mientras está en guerra, sigue facturando

Charlotte Caniggia sigue facturando tanto en el “ Súper Bailando” como en la cadena de música MTV. Es que junto con su hermano Alexander ya se preparan para la tercera temporada del reality MTV Caniggia libre, que se emite por esa señal. El lunes 1º de julio a las 22 se estrenará la nueva entrega, que tendrá como invitado al Pepo, cantante tropical (ídolo de Alex) con el que se irán de fiesta. Además, Alex continuará con su carrera de empresario definiendo el sabor y los modelos de lata de “La birra del Emperador”, mientras que Charlotte apuesta al negocio del choripán.

Finalmente, luego de sus compromisos, los mellizos se irán a Bariloche para desconectarse, hacer guerra de nieve y excursiones en lancha.