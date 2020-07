Morena Rial ¿estafó a dos youtuber?

“Habíamos hecho un negocio con Morena para poder verificar mi cuenta Instagram que es súper importante para mí. Yo vengo buscando este acuerdo hace como un año y medio, y ella se comprometió a ayudarme por intermedio de sus contactos, y me paso un costo elevado, y accedí a pagárselo. More vino a buscar el dinero a la puerta de la mansión (la mansión WIFI, es una casa donde conviven y trabajan varios youtubers en la Argentina), fueron 2.500 dólares, se los di y pasaron los días, las semanas, no me habían verificado la cuenta”, contó Yao al portal LaX.uy