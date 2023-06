Morena Rial reveló cuánta plata pidió Silvia D'Auro para darle la patria potestad

En medio de la nueva pelea con su padre, Morena Rial volvió a hablar y esta vez, la víctima de sus clásicas fuertes declaraciones fue Silvia D’Auro, la ex esposa del conductor y su madre adoptiva. Esta vez, la mediática hija del ex conductor de Intrusos se refirió a uno de los hechos más comentados de la vida del periodista, su separación con su primera esposa, y cómo negoció con D’Auro para poder separarse.

“Una vez me crucé con Silvia y le pregunté por qué tenía tanto enojo con sus hijas. Me dijo ‘yo no tengo hijas, las crió el padre’”, reveló Morena Rial , antes de agregar: “Yo creo que ella quiso atar a Jorge teniéndome primero a mí y después (…) vino mi hermana. Pero nunca nos quiso”.

“Tengo entendido que, no me acuerdo de la suma, pero se quedó con todo”, reveló la mediática sorprendiendo, luego agregó: “Y aparte exigió por cada una en su momento 60 mil dólares para dar la patria potestad, algo así fue. Lo escuché con los abogados”.

“Ella nos sacó la ropa en bolsas de basura y la tiró afuera de la casa”, agregó en su denuncia.

Esta tormenta mediática que lanzó Morena Rial hizo que Azucena Luna, la madre biológica de la mediática, apareciera en televisión por primera vez y contara su historia. Invitada en LAM, la mujer reveló cómo fue el momento de nacimiento de More.

“La tuve en el Hospital Naval, hice reposo hasta que me llevaron al registro, me llevaron al juzgado y después me sacaron el pasaje y me mandaron para Tucumán, ella (Morena) recién había nacido”, reveló la mujer.

“No me dejaron darle de amamantar porque le dije ‘si le doy el pecho, me lo llevo’. Porque si le doy el pecho a mi bebé ya no lo puedo despegar de mí. Ella no quería que le diera el pecho para que no me encariñe”, agregó.