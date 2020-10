Moria acusó a Martín Baclini de alquilar a sus novias

En un filoso ida y vuelta entre Moria y Baclini, ninguno se calló nada. El participante del Cantando comenzó hablando de su situación sentimental actual tras ponerle punto final a su noviazgo con Cinthia Fernández y luego de mantener un breve affaire con Agustina Agazzani.

Cantando 2020 - Programa 30/10/20 - Cuarta gala del #RitmoLibre y anuncio del quinto jurado

En ese momento intervino Moria y, sin pelos en la lengua, lanzó: “Espero que encuentres una chica con quien sentirte bien y no alquiles a las chicas”. Sorprendido y visiblemente molesto, Baclini la frenó: “Pero… pará, pará”.

Pero el tema no quedó ahí y la diva siguió: “Me encanta que tengas el estilo leasing, eh. Es el estilo que se usa en el mundo. Bueno, no importa, estás divino. No necesitás aclararme nada, Martín. Te banco. Y me encanta si alquilás chicas. Está todo bien, mi amor”.

Para tratar de quedar mejor parado frente a la situación adversa en que lo colocaron, Baclini expresó: “¡Pero soy todo lo contrario!”. “Estamos en la nueva era. Esta todo perfecto, mi amor” cerró Moria dejando un clima enrarecido al que tanto Ángel de Brito como Laurita Fernández, conductores del Cantando 2020, tuvieron que cortar con la presentación de la siguiente pareja.