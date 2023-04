Moria Casán se vengó de Guillermina Valdés después que la despida del Bailando

Una de las características de Moria Casán es que no tiene miedo de decir las cosas de frente y sin pelos en la lengua, además de no importarle lo que piensen los demás. Es por ello, que, durante una entrevista con LAM, a la diva le consultaron acerca de Marcelo Tinelli, ya que, cabe recordar que el conductor se encuentra bajo la mirada atenta de la prensa por sus nuevos proyectos y la ex jurado del Bailando dio su punto de vista.