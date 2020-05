Moria criticó la tevé y apuntó contra la producción nacional

"Las cosas que dejo no las extraño porque las dejo con absoluta convicción. No extraño nada, no soy arraigada", subrayó.

En otro tramo de la nota, La One se refirió a la polémica que se desató al interior de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI). "Yo respeto a institución a que tuvo la amorosidad de llamarme una vez a la semana para ver cómo estaba. (Pero) he hecho los aportes toda la vida y no me sirve ni para pagar la obra social… Que se les prohíba trabajar tomando todas las prevenciones es perverso, no hay derecho. Muchos actores no están de acuerdo. Respeto mucho a (Alejandra) Darín, pero hay algo que tienen que cambiar. Si no tenés ninguna enfermedad, andá a trabajar", manifestó.

A dos meses de dejar Incorrectas, aseguró que no extraña la pantalla.

Embed

LEÉ MÁS

Tendencia: el video de Tini y Yatra que anunciaba su separación

Cinthia Fernández y Martín Baclini están adentro del show