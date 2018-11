Moria los atiende

Picante: “No era el Bailando, para mí iba a ser el devaluando”, dijo la conductora de Incorrectas

Moria. En cuanto a jefe de Laflia, reveló que “está todo bien”. “Nos juntamos, charlamos, todo divino. Estuve diez años, necesito crecer, mi culo tenía la forma de la silla del jurado. Cuando este chico estaba en los planes del padre, yo ya era Moria Casán, sentí que me devaluaba estando ahí. Hacía un año que me estaban llamando de América y ya tenía una palabra dada. Porque si quiero dar mi impronta y mi repentización, lo hago en Incorrectas, mi amado programa, no lo puedo hacer en otro”, lanzó picante