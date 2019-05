Como era de esperar, lejos de quedarse en el molde, la lengua karateca recogi贸 el guante y le respondi贸 con todo v铆a Twitter.

"Hello reina no puedo creer que estando en un programa del 13 todav铆a recuerdes @IncorrectasOk. No es mi programa, soy la conductora y desde el primer ida dije que eramos todas iguales", escribi贸 Cas谩n en un posteo.

Y continu贸: "Si pens谩s que obedezco ordenes no hubieses aceptado hacer una picture conmigo d谩ndonos un kiss en la boca". "Las record茅 el 14 que se cumpli贸 un a帽o a Julieta Kemble, Julieta Prandi y a VOS!", aclar贸.

Embed Lo que pasa que se tomaban tantas vacaciones que pense que te ibas nuevamente, no que te desafectaban , nadie es imprescindible y el programa se llama @IncorrectasOk no se llama MORIA y somos dinamicas y rotativas! 鈥 Moria Cas谩n (@Moria_Casan) 19 de mayo de 2019

"Lo que pasa que se tomaban tantas vacaciones que pense que te ibas nuevamente, no que te desafectaban, nadie es imprescindible y el programa se llama @IncorrectasOk no se llama MORIA y somos din谩micas y rotativas!", remarc贸 filosa.

Sos vegetariana y tenes que trabajar con un POLLO ja segu铆 haciendo yoga. Kisses a Juan, tu boyfriend y tu mami. Bye tesora", a帽adi贸 con humor e iron铆a.

No conforme, luego sum贸: "Me olvidaba que no ten茅s twitter, as铆 que si ma帽ana est谩s en el 13 y no te fuiste de vacaciones, no te van a quitar tiempos con estas huevadas, sos una periodista que nunca se manej贸 con gossip de forr谩ndula, solo lo hac铆as en @IncorrectasOk un sacrificio #SORRY #RedWoman"

Embed Me olvidaba que no ten茅s twitter, as铆 que si ma帽ana est谩s en el 13 y no te fuiste de vacaciones, no te van a quitar tiempos con estas huevadas, sos una periodista que nunca se manej贸 con gossip de forr谩ndula, solo lo hac铆as en @IncorrectasOk un sacrificio #SORRY #RedWoman 鈥 Moria Cas谩n (@Moria_Casan) 19 de mayo de 2019

Lejos de dar por cerrada la situaci贸n, horas despu茅s continu贸 con su catarsis.

Embed Segu铆 practicando yoga y disfrutando de tu nuevo trabajo, esto es un appetizer al lado de lo que se dice de vos... 鈥 Moria Cas谩n (@Moria_Casan) 20 de mayo de 2019

Embed Sab茅s que Parodi, Jotax y Yo luchamos para que estuvieras desde el 1er momento? Xq parece que algunos luchaban para que no estuvieses. Aplic谩 lo Zen y quedate con lo mejor!!! 鈥 Moria Cas谩n (@Moria_Casan) 20 de mayo de 2019

LE脡 M脕S

K盲mpfer explot贸 contra Feinmann: "Dej谩 de hostigarme y agredirme"

Esc谩ndalo: K盲mpfer denunci贸 que la echaron de Incorrectas por pedido de Feinmann