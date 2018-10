Moria trató de traidora a Del Boca y la sacó con fritas

Bye, bye

Te quiero decir, Andrea, que no vengas el miércoles 17, porque me prometiste que ibas a estar primero en mi programa. Así que desde ya te descarto yo, porque me traicionaste”, arremetió la conductora de Incorrectas en el inicio de su descargo.

Luego la reemplazante de Jorge Rial -volvería a su programa en marzo- explicó el contexto de su enojo: “Me dijo que era el primer lugar al que iba a ir, porque una de las que le cambió el abogado fui yo. Luego de Novaresio, me dijo que el primer programa al que iba a ir iba a ser el mío, porque primero le interesaba dar una información periodística fuera de un lugar en el que le dije que la iba a tratar como cero programa de panelistas”.

Al final, Moria no se anduvo con vueltas y fue frontal con Andrea del Boca: “Entonces, desde acá te digo, Andrea, que te adoro y te deseo todo divino, pero que si vas a lo de la Legrand, no vengas a mi programa. Nada más, OK? Besito y me encanta que te hayas decidido a hablar, que tantas veces te lo dije. Bye, bye”.