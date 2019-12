"Arrancamos juntos en un reality y ahí no me iba bien. Cuando salimos de ahí quería seguir, pero a veces uno no cree en sí mismo, y ella (por Vigna) fue la persona que me hizo creer en mí mismo, me hizo insistir, perseverar por más que no sabía por dónde comenzar. Ella me enseñó a insistir en mi sueño, a no bajar los brazos, a seguir peleándola, y por eso es tan lindo y tan fuerte lo que vivimos", aseguró Occhiato en la pista frente a Flor.