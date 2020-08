Moto GP: Márquez se perdería lo que resta del 2020

“Está claro que quedarse en casa viendo el Moto GP es duro, pero es lo que toca. En la carrera de un deportista hay momento difíciles, llevaba siete años corriendo arriesgando muchísimo porque soy un piloto que me gusta arriesgar para conseguir mis objetivos. Esta forma de verlo me han traído muchas alegrías, pero siempre hay un año en que el no salen las cosas”, expresó Márquez en primera instancia.

Por su parte, el de Cervera se refirió a lo sucedido antes del Gran Premio de Andalucía, donde comenzó a tener problemas luego de la primera operación. “Ahora tengo que seguir como lo hice la última vez, siguiendo las recomendaciones de los médicos. En la primera operación me dieron la tranquilidad de poder subirme a la moto si aguantaba el dolor, de poder estar en casa y hacer vida normal porque ellos mismos pensaban que la placa iba a aguantar. Así me lo transmitieron a mí y a todo mi entorno. Pero no fue así, fue un error”, puntualizó.

Y añadió: “A la segunda cirugía fui con el mismo doctor porque le tengo confianza, porque que haya pasado esto no quiere decir que se pierda. Está claro que en la segundo intervención los plazos se alargaron y los médicos me recomiendan que me tome mucho tiempo para recuperarme del todo. No voy a ir contra los facultativos. Si por mí fuera, me subiría mañana a una moto, pero tengo que seguir al pie de la letra lo que dicen los profesionales”.

En el final, Márquez señaló que se tomará de forma tranquila la recuperación. “El brazo derecho ya pasa un mal invierno con la operación del hombro y quizás no estaba al cien por ciento. Ahora fue el húmero, así que hay que tomárselo con calma. Más vale perder un año y que después vengan más por delante”, concluyó.