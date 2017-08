A las 19:30 de ayer una mujer regresaba de Cipolletti por la Ruta 22 cuando al detenerse en el semáforo, de la intersección con Saturnino Torres, fue atacada por dos motochorros.

"Eran dos hombres sin casco que se subieron a la ruta en contramano y rápidamente me rompieron el vidrio de la ventanilla del acompañante y me llevaron la cartera. Le alcancé a gritar hijo de p.. y se fueron", relató una de las damnificadas que prefirió reservar su identidad.

Dijo que alcanzó a retirar del asiento del acompañante una notebook y el celular antes de que el motochorro manoteara la cartera.

"Tenía libro de la facultad, fotos de mi familia pero no tenía nada de dinero. Sólo tarjetas de crédito. Por suerte no llevaba nada. Sé que fue un error mío, un descuido al dejar las cosas a mano, una está en el trajín diario con la familia, el trabajo y el estudio. Pero no sé en qué momento me vieron que la tenía a un costado porque iba en una camioneta", dijo la mujer.

Contó que cuando fue a radicar la denuncia en la Comisaría 2° se encontró con otra mujer que le había sucedido lo mismo que a ella pero a unas dos cuadras, también sobre la ruta. Pero con la diferencia que la otra víctima sufrió cortes en las manos por defender sus pertenencias.

"Te observan en la ruta, yo fui a Cipolletti y volví son dos motos una negra y una azul. Ayer me robaron a mí, me quedó una sensación de susto y bronca. Por favor alerten que tengan cuidados los automovilistas que cruzan el puente a partir de las 17 hasta las 21 desde calle Saturnino al puente que se torna lento el cruce y aprovechan a ver que llevas en el vehículo", agregó.