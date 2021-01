Motociclista murió tras chocar una camioneta sobre la Ruta 40

Una ambulancia del Hospital Ramón Carrillo acudió al lugar y trasladó a la pareja al centro de salud, donde el hombre falleció producto de graves fracturas. Por su parte, la mujer también recibió heridas de consideración y se encuentra aún internada. El comisario Romero indicó que esperaban un nuevo parte médico para conocer su evolución luego del mediodía de este martes.

En cuanto a la dinámica del accidente, Romero indicó que "los motivos que llevaron al trágico desenlace se están intentando determinar". De acuerdo a las circunstancias, no es errado estimar que pudo deberse a una maniobra de sobrepaso iniciada por alguna de las partes, hipótesis que el efectivo no descartó. "Por el momento no se descarta nada, pero deberá ser determinado por el perito accidentológico que ya trabaja en la elaboración del informe que se entregará a fiscalía", sostuvo.

Los ocupantes de la Kangoo resultaron ilesos.