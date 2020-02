Su descargo: “A Dante lo conozco por amigos en común y me cae muy bien. Pero hoy elijo estar sola “

El nexo: “Nico Vázquez, con el que Dante mantiene una amistad, habría oficiado de celestino.

Pruebas 2.0

Vicky Braier, conocida instagramer, marcó que Vigna y Spinetta no solo se siguen en Instagram, sino que el cruce de “me gusta” es fluido. Al igual que la interacción con Nico Vázquez, actor con el que el músico mantiene una cordial amistad y habría oficiado de celestino.

En medio de rumores amorosos, Ciudad le preguntó a Flor sobre su vínculo con el cantante de Illya Kuryaki and the Valderramas, y fue contundente en su respuesta: “A Dante lo conozco por amigos en común y me cae muy bien. Pero hoy elijo estar sola por un largo tiempo. No estoy cerrada a conocer a alguien, solo que lo quiero hacer en el mejor momento”.

Y luego destacó: “No quiero aclarar todos los rumores que salen. Estoy sola, puedo empezar a conocer a alguien como no”.

Por otro lado, tras la confirmación haber mantenido un acercamiento “sin rótulos” con su ex, en Los Ángeles de la Mañana se la asoció con un señor de 40 años que la visitaba en el teatro y que le habría presentado Gimena Accardi.