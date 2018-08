"Muchos dicen que Cristina presa no me conviene a mí"

Pero cuando el periodista Andrés Oppenheimer insistió en la pregunta en la entrevista que le hizo para la cadena CNN en español, Macri completó: “Lo que yo digo es que no estoy para hacer lo que me conviene a mí ni a mi gobierno, estoy haciendo lo que le conviene al país y al país le conviene que haya un sistema judicial independiente y que uno no esté ahí manipulando y presionando para que lo que suceda no suceden las cosas”.

“La verdad, somos un país muy particular, aparece un chofer que anotó todo durante años meticulosamente. Yo digo que en la Argentina en los últimos 20 días bajó el rating de Netflix como nunca antes porque esto es superior a ver Netflix”, expresó el Presidente en referencia al arrepentido Oscar Centeno, sus cuadernos y las series y películas que se difunden por ese popular sitio de internet. “La verdad que es reírse para no llorar”, minimizó luego su propia broma el Presidente.

Marcha para pedir el desafuero

El oficialismo convocó para hoy a una marcha para reclamar el desafuero de Cristina Kirchner y la extensión de dominio. Mañana habrá sesión en el Senado para debatir nuevamente ambos temas.