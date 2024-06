En Chile llueve y un tornado arrasó con más de 10 casas

tornado chile (2).jpg Algunos vecinos dijeron que "fue más angustiante que un terremoto".

Desde hace varios días las lluvias no dan tregua en Chile, lo que generó preocupación entre la población debido al inminente riesgo de nuevas catástrofes. “Se necesita ayuda urgente de la municipalidad, porque el jueves ya llueve otra vez”, aseguró a The Associated Press Fabiola Martínez, cuya casa se vio damnificada por el paso del tornado en Bío Bío.

La llegada del fenómeno natural coincidió con la visita del presidente Gabriel Boric a la región para evaluar los daños causados por las tormentas ocurridas la semana pasada, en las que hubo una persona muerta, cuatro heridos y miles de afectados. “Aterrizamos en Concepción para coordinar en terreno los trabajos y agilizar la entrega de ayudas en zonas afectadas por el sistema frontal en la región del Bio Bío”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

Bío Bío se encuentra desde el pasado 11 de junio en "alerta roja por evento meteorológico", a causa de la alta probabilidad de nuevos temporales, tornados, derrumbes, aluviones y deslizamientos de tierra.

tornado chile (3).jpg La alerta climática se mantiene en Chile.

El desplazamiento de un sistema frontal la semana pasada dejó un rastro de destrucción en gran parte de Chile, que declaró la zona de catástrofe en siete de sus 16 regiones. Los temporales y vientos provocaron extensas inundaciones, cortes de calles, suspensión de clases, deslizamientos de tierra y estragos generalizados. Esto sumado a casi 100.000 hogares sin electricidad.

Qué ocurre en la región sur

Por otro lado, en el extremo sur chileno, la ciudad de Punta Arenas se encuentra bajo advertencia por la “pérdida de conectividad” en diversas zonas, donde se prevé que las temperaturas bajarán hasta los seis grados bajo cero.

“Debido a las condiciones meteorológicas del sector, caracterizadas principalmente por intensas nevadas, existe una pérdida de conectividad terrestre en sectores urbanos y periurbanos de la comuna de Punta Arenas, la que no ha podido ser superada con recursos locales”, informaron desde Senapred.

tornado chile (4).jpg Los damnificados intentan arreglar los techos para volver a sus casas.

Ante esto, reiteraron que mientras esté vigente la situación de emergencia, quedan suspendidas todas las clases en la comuna.

En tanto, desde el gobierno indicaron que movilizará más recursos, personal y equipamientos en las próximas horas para “controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

El servicio meteorológico alertó este martes sobre la llegada de un nuevo sistema frontal que traerá nuevos temporales y nevadas. Así como también, una masa de aire frío provocará heladas moderadas a intensas en el extremo austral del país, donde los termómetros podrían marcar hasta 16 grados bajo cero.