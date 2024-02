Secuestran en Chile a un refugiado venezolano y creen que fue un comando chavista

Cuatro hombres vestidos de policías chilenos ingresaron al departamento a las tres de la mañana y se lo llevaron. Si bien no hay datos oficiales, fuentes venezolanas afirman que ya estaría en Caracas.

Es un fuerte golpe para el gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, quien intenta controlar la situación y negociar una salida con Venezuela, ante las críticas de la oposición. Pero al mismo tiempo alertó a Interpol para que intervenga.

El momento del secuestro de Ojeda Hombres vestidos como policías chilenos secuestran a Ronald Ojeda Imagen TV

El subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve, anunció que el gobierno va a iniciar una investigación para determinar qué ocurrió.

Desde la oposición, el senador Francisco Chahuán, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, exigió a Boric que endurezca su posición ante el régimen de Maduro si se confirma la hipótesis.

“Este hecho debe investigarse hasta las últimas consecuencias y, en caso de ser efectivo, creemos que hay que endurecer nuestra posición frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Si esto llegara a ser efectivo, sería inédito la acción de fuerzas militares extranjeras en nuestro país”, sostuvo.

Cómo fue el secuestro

Ojeda se hallaba con sus dos hijos y su esposa en un departamento del piso 14 de un edificio ubicado en el municipio de Independencia, en el norte de Santiago de Chile.

A las 3.15 de la mañana del martes pasado ingresaron al lugar cuatro hombres con uniformes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), lo sacaron de su habitación en ropa interior y lo subieron a un vehículo marca Nissan Versa, para luego desaparecer.

Imágenes del secuestro de Ojeda por el canal Meganoticias de Chile Imágenes del secuestro de Ojeda por el canal Meganoticias de Chile Meganoticias

El automóvil apareció luego abandonado en Renca, cerca del aeropuerto internacional. En su interior había uniformes y distintivos de la PDI. Desde ese momento no se supo nada más de él en Chile.

Medios chilenos, en base a fuentes policiales, dijeron que era muy posible que los infiltrados venezolano se hayan articulado con bandas delictivas que operan en Chile para ejecutar el secuestro.

El gobierno ya solicitó a Interpol una alerta internacional y reforzó los controles en las fronteras, los puertos y los aeropuertos tratando de evitar que lo sacaran del país.

Denuncian que lo llevaron a Venezuela

Iván Simonovis, investigador criminal y dirigente de la oposición venezolana, denunció que se trató de una operación armada por uno de los jefes de la temida Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, llamado Alexander Granko.

“En una incursión ilegal, Alexander Granko planificó el secuestro de un oficial venezolano en Chile. La madrugada de hoy funcionarios del DGCIM se hicieron pasar por funcionarios de inmigración de Chile y secuestraron al teniente Ronald Ojeda Moreno”, afirmó.

Simonovis también dijo que a Ojeda ya lo habían llevado a Venezuela. “Un compañero de él me dijo que a los familiares les acaban de informar eso, que el teniente Ojeda Moreno estaría ya en Venezuela”, manifestó.

Ronald Ojeda Moreno Ronald Ojeda era teniente coronel de las Fuerzas Armadas venezolanas. Twitter

Quién es el militar secuestrado

Ojeda Moreno es un militar con cierta trayectoria que alcanzó el cargo de teniente coronel en las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En 2017, cuando se produjeron las manifestaciones masivas contra el gobierno de Maduro que terminaron en una fuerte represión, el militar expresó su descontento con el régimen.

Según afirma, fue “secuestrado” y “torturado” en la cárcel de Ramo Verde, donde llevaban a los militares rebeldes. En un traslado logró fugarse junto a otros compañeros.

No se sabe muy bien desde cuándo se halla en Chile. Pero sí trascendió en medios de ese país que en 2018 había comenzado a tramitar su solicitud de refugio, lo que le habría sido concedida por el actual gobierno en noviembre de 2023.

Ronald Ojeda.jpg Ronald Ojeda es un fuerte opositor al régimen de Nicolás Maduro. Twitter

Este año el régimen venezolano lo incluyó en la larga lista de militares supuestamente implicados en una “conspiración” contra el gobierno de Maduro. Por ese motivo Ojeda fue expulsado de las Fuerzas Armadas junto a una treintena de oficiales.

A mediados del año pasado Ojeda dio una entrevista al canal de YouTube “Martí Noticias”, dijo sostuvo que no se arrepentía de haberse rebelado contra el régimen venezolano.

“No me arrepiento de lo que ha pasado en mi vida, no me arrepiento de todas las decisiones que he tomado. Han sido fuertes, han sido decisiones que ameritan cierta valentía en temas militares. La historia nos ha demostrado que estamos en el lugar correcto, en el lugar indicado”, remarcó.