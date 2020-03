Dijo que se trató de la misma propuesta que recibieron los días previos con la salvedad de que asumían todo el porcentaje que debían pagar, pero no como esperaban sino de manera no bonificable y no remunerativo.

Respecto al segundo punto del conflicto, que son las asignaciones familiares, aseguró que tampoco se llegó a ningún acuerdo. “La idea era poder trabajar regularizando lo que estaba mal como las asignaciones familiares que, con la gestión anterior tuvimos el último cobro, y en estos últimos meses no se pagan. De cobrar 2500 se pasó a cobrar 600 pesos, la diferencia es muy amplia”, agregó el sindicalista.

Salazar indicó que son 1022 los municipales de Centenario y que esta situación, que derivó en un conflicto, afectó no sólo a los 120 que se desempeñan en guarderías maternales sino a la mayoría por las sumas de asignación familiar.

De la reunión en la subsecretaría de Trabajo participaron su titular, Ernesto Seguel, Salazar por el gremio Soemc, y Cristian Pieroni y Tania Bertoldi por el ejecutivo municipal.

Los trabajadores decidieron continuar con las medidas de fuerza tanto en con el acampe frente al Palacio Municipal como en el acceso al Autódromo local llamado Parque Provincia del Neuquén, donde ayer también se manifestaron.

“No vamos a interferir ni cortar el paso en el autódromo, al menos por ahora, sólo vamos a repartir panfletos”, agregó Salazar e indicó: “Queremos continuar con la mesa de negociación, que mejoren la propuesta, que sea remunerativa”.

LEÉ MÁS

Reunión clave para destrabar el conflicto municipal