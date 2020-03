Murió Albert Uderzo, el dibujante de Astérix

“Un monstruo sagrado de la historieta”, “un dibujante tan talentoso como modesto” rezan los titulares de los portales de Francia al dar a triste noticia.

Alberto Aleandro Uderzo nació en 1927 en Paris con dos dedos extra, que le fueron extirpados quirúrgicamente durante su niñez.

Hijo de inmigrantes italianos, durante su infancia sufrió el desprecio de algunos de sus vecinos, por lo que decidió adoptar el pseudónimo artístico de Albert Uderzo con el que se hizo conocido.

Daltónico y amante del cómic y de hacer reír a los demás -siempre dijo que su profesión frustrada era la de payaso, Uderzo dibujó desde infancia, lo que le llevó a crear en 1944 su primer cómic, “Flambergue”, una historia de mosqueteros.

Su vida cambió cinco años más tarde, cuando conoció a Goscinny, a quien consideraba su “hermano” y con quien ideó las aventuras de uno de los personajes más universales en la historia del tebeo: Astérix el galo.

Autores de otros cómics como el del pequeño indio Umpah-Pah, la asociación creativa de Uderzo y Goscinny finalizó en 1977 con la muerte del guionista. El dibujante se sobrepuso y decidió continuar con la serie de Astérix ejerciendo él mismo como guionista y dibujante.

De esa forma lanzó otros siete álbumes e incluso llegó a fundar su propia casa editorial, Albert-René. En 2011, pasó el relevo a autores más jóvenes, supervisando en todo momento su trabajo.

En 2013, anunció que no podrá seguir dibujando y cede el testigo de Astérix al ilustrador Didier Conrad y el guionista Jean-Yves Ferri, aunque conservó la potestad de supervisión de los nuevos álbumes, el último de los cuales, La hija de Vercingetórix, apareció el año pasado

En los últimos años mantuvo una disputa judicial con su hija Sylvie por la gestión del patrimonio de Astérix, que se resolvió con un acuerdo extrajudicial en 2014.

La despedida de Uderzo en las redes.

Bernardo Erlich on Twitter

¡Bravo por vos! on Twitter

Albert uderzo aplicó "un Nostradamus" Mi hermano me pasó esta foto de uno de sus tesoros de Astérix, Julio César y su equipo llamado "Corona Virus" pic.twitter.com/7RY5bZXWZM

Toxinaa con dos a on Twitter

If I were a Critic on Twitter