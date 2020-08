Murió de coronavirus tras no encontrar una cama en un hospital

También lo cuenta su nieto, quien, en un momento de angustia e impotencia al enterarse del fallecimiento de su abuelo, tomó su celular y publicó en su cuenta de Twitter un intento de llamamiento a la responsabilidad social.

“El día de hoy falleció mi abuelo por coronavirus. Dos días enteros buscando una clínica donde internarlo. La situación fue desesperante: no había ni una cama disponible, los hospitales desbordados de casos. Esto es Mar del Plata hoy. Seamos responsables y cuidémonos entre todos”, escribió Juan Ignacio García, el nieto de Sergio.

“Esta situación naturalmente complicó el cuadro de mi abuelo, que si bien estaba estable, era delicado. De todas maneras, ante la necesidad imperiosa de internarlo, desde hace tres días empezamos a buscar dónde internarlo y en ningún lado podían recibirlo, estaban todas desbordados de casos“, contó Juan, en diálogo con La Capital de Mar del Plata.

“Por suerte, mientras buscábamos, pudimos dejarlo en el geriátrico, donde pudieron mantenerlo, ya que afortunadamente mi abuelo podía respirar por sus propios medios. Pero después de unos días ya no se podía esperar más, hubo un momento en el que comenzó a deshidratarse y era urgente la necesidad de internarlo“, explicó, y agregó que, por el protocolo de coronavirus, fue la Municipalidad quien se hizo cargo de coordinar la internación de todos los residentes afectados del geriátrico. “En este caso, aún así, aún habiendo una intervención estatal, no se pudo conseguir ningún lugar para mi abuelo”, señaló.

“Yo quiero aclarar acá que con mi familia contamos esto no para culpar a nadie. Lo que queremos decir con esto es que, aún con el Estado intentando actuar correctamente, aún con el esfuerzo de las clínicas, aún con el cuidado en el geriátrico, la situación evidentemente excedió toda acción posible. El desborde casos está. Esto no es algo que está pasando en la otra punta del mundo, está pasando acá, en Mar del Plata”, enfatizó para crear conciencia.

“Sabiendo todo lo que vivimos con mi abuelo, la incertidumbre de no saber dónde poder atenderlo y la impotencia de no poder hacer nada, porque no podés ni siquiera acompañarlo en este momento, es que le pido a la gente que se cuide. Cuando ya desde el Estado o desde cualquier institución no se pueda dar una respuesta para poder contrarrestar esto, cuando ya los números de casos son muchos y acceder a las camas es cada vez más difícil, es cuando tenemos que tomar conciencia. Hoy más que nunca tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando. Es la única manera de poder salir de esto todos juntos, para tener un futuro posible“, concluyó el joven.