Murió el artista venerado por Kurt Cobain, Daniel Johnston

El músico Daniel Johnston murió este martes, a los 58 años, según reportaron medios norteamericanos. El artista estadounidense fue fuente de inspiración de Kurt Cobain y Tom Waits, entre otros. Si bien en las redes sociales del también compositor no se ha divulgado ningún comunicado oficial, medios como The Austin Chronicle, Rolling Stone, Pitchfork y Consequence of Sound, aseveraron la información. El ex mánager de Johnston, Jeff Tartakov, también confirmó el deceso.