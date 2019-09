Yanina Latorre liquidó a Jorge Rial y a Pamela David

Otro famoso contra el que apuntó fue Jorge Rial. “Lo detesto y él a mí”, aseguró. Y frente a la consulta de que si le creía a Viviana Canosa su “onda de paz y amor”, la mujer de Diego Latorre respondió con un seco: “No”.

Esta no es la primera vez que Latorre va contra David. En el inicio del nuevo ciclo de América, expresó: “El programa de Pamela es más malo y deprimente que nunca. Qué miedo esta chica, Pamela David, conduciendo. ¡Qué papelón con Urtubey! No sabe preguntar, no tiene timing y no sabe explicar nada”.