Murió Kelly Preston, actriz y esposa de John Travolta

“Tras decidir llevar a cabo su lucha de forma privada, se sometió a tratamiento médico durante un tiempo, ayudada por sus familiares y amigos más cercanos. Era un alma brillante, preciosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que aportaba vida a todo lo que tocaba”, agregó.

Más tarde, Travolta confirmó la triste noticia a través de Instagram. "Con gran pesar les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Luchó una valiente batalla con el amor y el apoyo de muchos. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos a sus médicos y enfermeras del Centro de Cáncer MD Anderson, a todos los centros médicos que la han ayudado, así como a sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado", manifestó el actor.

It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love and support of so many. My family and I will forever be grateful to her doctors and nurses at MD Anderson Cancer Center, all the medical centers that have helped, as well as her many friends and loved ones who have been by her side. Kelly’s love and life will always be remembered. I will be taking some time to be there for my children who have lost their mother, so forgive me in advance if you don’t hear from us for a while. But please know that I will feel your outpouring of love in the weeks and months ahead as we heal.All my love, JT