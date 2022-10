Murió Pochi, la madre de Claudia Villafañe

Triste momento vive Claudia Villafañe y su entorno tras conocerse públicamente la muerte de su mamá, Pochi, a los 83 años. La noticia la confirmó esta noche Pía Shaw en LAM por la pantalla de América. La abuela de Dalma y Gianina no estaba atravesando un buen momento de salud.

Según contó la periodista de espectáculos, Claudia había dicho en la gran final de MasterChef Celebrity que la convirtió en campeona, que su felicidad no era plena porque su madre atravesaba un complicado cuadro de salud.

"Pochi y Coco fueron dos abuelos muy importantes en la vida de Dalma y Gianinna", cerró Shaw. En tanto que por el momento ni Claudia ni sus hijas hicieron declaraciones públicas sobre el triste desenlace.

Dalma participó de Quién es la máscara

La hija de Diego Maradona sorprendió este martes cuando se reveló que detrás de la sapa Mansa estaba ella. Dalma se mostró feliz por su participación en el programa que conduce Natalia Oreiro y que llegará a su fin el próximo jueves 13 de octubre.

"Me encantó la propuesta porque me encanta cantar, pero me da mucha vergüenza. Entonces estar a adentro de la sapa era la excusa perfecta para animarme", comenzó diciendo la actriz tras ser eliminada.

"Me divertí mucho porque siempre me encanta volver a Telefe porque me cruzo con técnicos, vestuario, entre otros, y que conozco desde Cebollitas, o sea hace más de 20 años", destacó.

Ya que el programa mantiene muchísimo hermetismo de los participantes y los eliminados aseguraron en más de una oportunidad que ninguno puede decir nada, Dalma sostuvo en diálogo con Primicias Ya que "únicamente sabía mi marido por un tema de logística y como fueron dos días de piso y uno de estudio no fue tan grave. Tampoco mi hija Roma supo nada porque se habla todo y tenía miedo de que lo cuente... Y mi mamá cuando vio anoche se puso recontenta. Es mi fan número 1 y estaba feliz".