Nancy Pazos: "Flor de equipo no transmite hijaputez"

"Son dos modelos antagónicos de programa, de consumo, de sociedad. Y yo me quedo con el modelo de Flor de Equipo que transmite buena onda, no hijaputez", comenzó diciendo la panelista.

"En el contexto del programa anterior yo era un puercoespín porque nunca sabía de dónde venía la estocada. Ahora, por la buena onda que hay entre nosotros y la relajación, logramos lo mejor que podemos darle a la gente: un buen momento", agregó Pazos en referencia al ciclo que conduce Flor Peña.

Nancy Pazos Muy enojada, Yanina le dijo a su colega que "va a tener que aprender a callarse la boca".

Luego la panelista aseguró que pese a la relajación, ella no deja de lado la competencia con sus ex compañeros de LAM. "A Flor sé que no le pasan los números por cuca porque ni siquiera le interesa, pero (Marcelo) Polino y yo somos los que estamos permanentemente con el minuto a minuto", aseguró, antes de especificar aún más en el tema. "Ahora estamos con un punto arriba, pero creo que no les robamos puntos a ellos, trajimos gente nueva a la tele, y bienvenido sea", cerró la ex angelita.