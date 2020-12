Nancy Pazos habló tras haber dado por muerto a Menem

"En los grupos de periodistas estaba el rumor. Nadie tenía la confirmación hasta que me llamaron del medio en el que trabajo y me pidieron una semblanza, y me confirmaron que se había muerto pero que no iban a dar la información hasta que lo confirmara la familia. Me puse a escribir y a los cuarenta minutos aproximadamente puse los tuits y seguí escribiendo pero sin seguir conectada. Hasta que me llamó alguien de la familia para aclararme que no era así, que había tenido una crisis y habían convocado a todos al sanatorio pero que Menem estaba vivo. Obvio que lo primero que hice fue borrar el tuit", relató. "Le dejé un mensaje a Antonella porque ella se asustó, pensó que la información era veraz", dijo sobre la hija de Carlitos Jr. quien la increpó, insultó y amenazó con iniciarle una acción legal por haber dado por muerto a su abuelo.