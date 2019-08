La respuesta de la Nannis no se hizo esperar. Y fue con todo. “Fue violento conmigo varias veces. No hice la denuncia, ¿querés que me vengan a matar?", le dijo a Susana esta noche sentada en su living.

"Vine a salvar a mi marido de la prostitución y la drogadicción", comentó la rubia, quien aseguró que su marido tiene problemas con las drogas y es por eso que abandonó la pareja y está en Brasil con su novia, la joven modelo Sofía Bonelli.

“A Claudio lo ve un juez y en dos minutos lo interna. ¿Un enfermo, qué quiere? Estar con una piba drogadicta, como la que tiene ahora”, disparó Nannis, quien aseguró que en su llegada al país no está viviendo en el departamento que habita la familia desde hace años. "Me fui del Faena porque esta lleno de trolas”, dijo, y se quejó de que Caniggia no le pasa dinero: "No me da comida para los perros, y está con una prostituta en Brasil”.

"Mi amigo Mauricio es de la familia y estuvo viviendo seis meses en mi casa y vio todos los maltratos. Y Mauricio lo llevó 2 veces a la Clínica de Granada. Y él (Claudio Paul) es tan bueno que le cogió a la mujer", contó en otra momento de la entrevista.

Mariana Nannis denunció violencia, maltrato y hasta la pérdida de un embarazo. "Mi hijo hoy tendría 12 años y tengo testigos", dijo Nannis. "Lo interné dos veces. Claudio Paul Caniggia sigue siendo mi marido… todavía no me divorcié… pero yo vine a salvar a mi marido, una vez más en mi vida, de la drogadicción y la prostitución", lanzó.

"Está pasando por un momento de adicción y se están aprovechando de él, que es mi marido y el padre de mis hijos, por eso vine acá a ayudarlo", agregó… "Si es inteligente se va a dejar ayudar, siempre estuve al lado de él, nunca lo engañé", añadió.