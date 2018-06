El hombre, de 30 años, fue interceptado por detectives de la policía bonaerense a las 19.30 cuando salía de su domicilio situado en Palermo a bordo de su auto Audi A3. Fue entonces cuando efectivos secuestaron su teléfono celular y procedieron al allanamiento de su domicilio.

"En la causa de los abusos estamos allanando el departamento de Hernan Ranieri, sin orden de detención", confirmó el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. El funcionario señaló que incautaron el teléfono de Ranieri por la posibilidad de haya "mucha información útil" para la investigación. Además, secuestraron una computadora y cds.

Desde su cuenta de Twitter, Natacha Jaitt celebró la noticia. "Al fin vamos avanzandooo Garibaldiiiiii!", escribió la morocha haciendo alusión a la fiscal María Soledad Garibaldi, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 4 de Avellanada , que investiga desde marzo al menos 20 casos de abusos contra jugadores de las divisiones menores del Rojo, causa en la que hay siete detenidos, seis de ellos con pedido de procesamiento y prisión preventiva.

Luego apuntó contra el ex Gran Hermano Matías Schwartzman, conductor Hernán Caire, quien fue operado de urgencia esta semana por una bacteria en el tórax)y Jorge Rial acusándolo de dejar que su hija vaya a boliches con tan solo 11 años, bajo el cuidado de Loly Antoniale y Ranieri.

A su vez, Natacha avisó por Twitter que le mandó una carta documento a Rial, mientras su hija Morena continúa en Córdoba junto a su novio Facundo Ambrosioni y su familia.

En tanto, Hernán Ranieri habló con la prensa tras el allanamiento y declaró: "El único problema que tiene este país se llama Natacha Jaitt. Que siempre habla mal de todo el mundo. Y me nombró porque se enoja con la gente que era amiga de ella y la ayudó toda la vida. Me nombró varias veces en las redes, habló mal de todos mis amigos, porque no está bien y creo que por eso me metieron en la causa".

Respecto al relacionista público Leo Cohen Arazi -involucrado en la causa de los abusos-, Ranieri dijo: "No hay ningún vínculo. Sólo compartimos un trabajo, en Esperanto (un boliche de Palermo), hace años. Nada más".

