Natacha Jaitt se descompensó ante las cámaras de tevé

Tras recuperarse, contó que le hicieron “todo tipo de análisis, durante 12 horas”. Deslizando la posibilidad de haber sido drogada por sus agresores, agregó que los médicos “encontraron algo porque pusieron los resultados en secreto de sumario”. Sobre su estado de salud, expresó: “Estoy con terapia psiquiátrica y con contención familiar”. “Lo único que espero es que estén buscando a los acusados”, agregó.

Por su parte, uno de sus abogados aseguró que pidieron la detención de los dos acusados ya que “una de las personas denunciadas es un funcionario político de Merlo, por eso entendemos que puede darse a la fuga o que haga algo contra Natacha, que fue drogada y abusada por los dos imputados”.

Luego, Natacha volvió a apuntar contra el colectivo de actrices feministas por no apoyarla. “Estimada Laura Azcurra, sé que estás en la cima de una montaña como me contaste x Whatsapp, pero según vos venían de tu parte de @ actrices_arg a apoyarme. NUNCA NADIE ME LLAMÓ NI VINO. Deseo que nadie les mienta ni viole a sus hijos”, tuiteó.