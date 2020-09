Natalia Oreiro confesó que fue víctima de bullying

agresiones: “Me escribían cosas en las paredes, en los baños, me esperaban para agarrarme” Las: “Me escribían cosas en las paredes, en los baños, me esperaban para agarrarme”

Luego la pareja de Ricardo Mollo -guitarrista de Divididos- detalló las agresiones que sufrió en la escuela primaria: “Me escribían cosas en las paredes, en los baños, me esperaban para agarrarme”. Más allá de los ataques que recibía, la cantante, que es un fenómeno en Rusia, contó que siempre intentó evitar el choque. “Siempre esquivé el conflicto, pero en algún momento tuve que enfrentar la situación y nunca más me volvieron a molestar. Más allá de eso, siempre fui muy sociable”, remarcó Natalia en una nota con La Nación.

Oreiro dijo que supo cómo manejarlo para que las agresiones no la afectaran. “Sentí lo que hoy llamamos bullying pero no me afectó. Y en algún punto comprendía la molestia de llamar tanto la atención, pero no me enroscaba”, manifestó la reconocida actriz.

Se planto: “En algún momento tuve que enfrentar la situación y nunca más me volvieron a molestar”.

Modelo de cola

Hace poco, en un live por Instagram con su amiga Claudia Albertario -compartieron elenco en Muñeca Brava-, Natalia reveló que cuando comenzó a trabajar de modelo publicitaria fue “modelo de cola”.

“Como era bien manzanita y me calzaban bien los jeans, me usaban de cola. Siempre me llamaban para publicitar jeans. Era modelo de cola”, contó Oreiro con un humor en Instagram. Y agregó: “También hacía de modelo de manos. Me ponían uñas postizas”.

La actriz reconoció que en sus comienzos, antes de consagrarse y tener libertad para elegir las propuestas, tuvo que hacer muchos trabajos de ese estilo. “Trabajaba de chica y hacía cualquier cosa”. La uruguaya también reveló cuáles son las cosas que menos le gustan de su físico: “Mi mayor trauma son las rodillas. No, no, no… no me gustan nada. Por eso no me gusta usar minifalda” .