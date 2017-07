En primer lugar, la esposa de Ricardo Mollo se sumará en pocos días al elenco de Re sacada, remake de la película española Sin filtro, que recientemente terminó de filmarse. Para esta cinta -a cargo de la productora de Juan José Campanella-, la uruguaya se pondrá en la piel de Paz (que en la versión europea es interpretada por la talentosa Maribel Verdú), quien es una mujer con una vida aparentemente perfecta. Pese a tener un trabajo estable, estar en pareja y sentirse contenida por su grupo de amigas, ella siente que algo falla y comienza a mostrarse angustiada y agobiada. En su desesperación, acudirá a la consulta de un “sanador” indio, que le ofrecerá liberar su tensión con una poción a base de plantas milenarias. Tras ingerir más de la dosis recomendada, Paz se convertirá en una mujer sin ningún filtro.

Por otro lado, la también cantante se prepara para protagonizar un film junto a Graciela Borges. Por el momento, no hay grandes detalles sobre el proyecto que encaran juntas, pero Natalia se mostró muy feliz de poder trabajar con la consagrada intérprete: “Siempre soñamos con hacer un proyecto juntas. Ella siempre me dice que en otra vida tendríamos que ser madre e hija, pero yo le digo que no, que seríamos hermanas”, relató.

Felíz: Oreiro también trabajará junto a Graciela Borges, por lo que se siente agradecida.

Estrella internacional

Oreiro ha ganado fama en distintos puntos de Latinoamérica, Europa y Asia gracias a las novelas y películas que estelarizó. Ahora está a punto de saltar a las grandes ligas de Hollywood, ya que trabajará junto al multifacético actor Willem Dafoe (Spider-Man, Bajo la misma estrella, El último cazador). Para que esto se concrete, la uruguaya explicó que está estudiando inglés de manera intensa, pero aún no sabe la fecha en la que se estrenará el film.